Ussy

50ème Édition de la Randonnée du Muguet

Salle Multi-Activités Ussy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le Club Cyclotouriste du Laizon organise le 1er mai 2026, la randonnée VTT Randonnée du Muguet

Le Club Cyclotouriste du Laizon organise le 1er mai 2026, la randonnée VTT Randonnée du Muguet .

Randonnée de cyclotourisme de route, à but sportif et ludique, non chronométrée.

Le départ à lieu à Ussy, de la salle multi-activités, entre 7h30 et 9h.

Trois parcours route seront proposés

– environ 35 km 320 m d+

– environ 73 km 900 m d+

– environ 100 km 1150 m d+

Quatre parcours VTT seront proposés

– environ 39 km 400 m d+

– environ 53 km 550 m d+

– environ 73 km 750 m d+

– environ 80 km 800 m d+

Ouvert à tous, inscription sur place

Possibilité de pique-niquer et restauration sur place (sandwich saucisses, paquet de chips, dessert → 5€ sur réservation avant le 27 avril) .

Salle Multi-Activités Ussy 14420 Calvados Normandie +33 6 73 50 25 52 contact@cclaizon.fr

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English : 50ème Édition de la Randonnée du Muguet

The Club Cyclotouriste du Laizon is organising the Randonnée du Muguet mountain bike ride on 1 May 2026.

L’événement 50ème Édition de la Randonnée du Muguet Ussy a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Falaise Suisse Normande