50ÈME ÉDITION DU MÉCHOUI Rue des Écoles Loubens-Lauragais
mardi 14 juillet 2026 · Rue des Écoles · Loubens-Lauragais
Informations pratiques
Loubens-Lauragais
50ÈME ÉDITION DU MÉCHOUI
Rue des Écoles MONUMENT AUX MORTS Loubens-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Repas guinguette et fête de village, accordéon live, ambiance traditionnelle, animation conviviale, cuisine locale, événement festif familial incontournable du 14 juillet.
Le Comité des fêtes de Loubens vous donne rendez-vous le 14 juillet prochain pour notre traditionnel méchoui dont nous fêterons cette année la 50eme édition!
Pensez à réserver dès maintenant en précisant le nombre de personnes (adultes ou moins de 12 ans).
Musique de circonstance avec le trio LOrquèsz (musette, paso, balkans…).
Dress code look guinguette (chic rétro canotiers chapeaux …)
Jeux…
Le repas sera précédé de la cérémonie au Monuments aux morts à 12h15. 20 .
Rue des Écoles MONUMENT AUX MORTS Loubens-Lauragais 31460 Haute-Garonne Occitanie comiteloubens@gmail.com
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English :
Open-air dining and village festival, live accordion music, traditional atmosphere, friendly entertainment, local cuisine—a must-see festive family event on July 14.
L’événement 50ÈME ÉDITION DU MÉCHOUI Loubens-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE