50ème édition du Printemps de Bourges ! Bourges

50ème édition du Printemps de Bourges ! Bourges mardi 14 avril 2026.

50ème édition du Printemps de Bourges !

Rue de Séraucourt Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-14

Le Printemps de Bourges revient, prêt à faire vibrer la ville au rythme des découvertes musicale et des plus grandes stars ! Une semaine de concerts, d’émotions et de fête au cœur du Berry.

Le Printemps de Bourges, véritable rendez-vous incontournable de la scène musicale française et internationale, transforme chaque année la ville en capitale de la musique. Pendant plusieurs jours, des artistes émergents côtoient des têtes d’affiche dans une programmation éclectique et audacieuse. Entre concerts dans des salles emblématiques, scènes en plein air, et spectacles intimistes, chaque espace de Bourges vibre au rythme de la musique. .

Rue de Séraucourt Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40

English :

The Printemps de Bourges festival is back, ready to rock the town to the rhythm of musical discoveries and the biggest stars! A week of concerts, emotion and celebration in the heart of Berry.

German :

Der Printemps de Bourges ist wieder da und bereit, die Stadt im Rhythmus musikalischer Entdeckungen und der größten Stars zum Vibrieren zu bringen! Eine Woche voller Konzerte, Emotionen und Feste im Herzen des Berry.

Italiano :

Le Printemps de Bourges è tornato, pronto a scuotere la città al ritmo delle scoperte musicali e delle più grandi star! Una settimana di concerti, emozioni e festeggiamenti nel cuore di Berry.

Espanol :

Vuelve Le Printemps de Bourges, listo para hacer vibrar la ciudad al ritmo de los descubrimientos musicales y las grandes estrellas Una semana de conciertos, emoción y fiesta en el corazón de Berry.

L’événement 50ème édition du Printemps de Bourges ! Bourges a été mis à jour le 2025-08-04 par OT BOURGES