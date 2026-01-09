50ème exposition des Peintres du Printemps Châtillon-sur-Loire

50ème exposition des Peintres du Printemps

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Gratuit

Début : Samedi 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

2026-03-14

L’association les Peintres du printemps vous propose sa 50e exposition à l’espace culturel municipal de Châtillon-sur-Loire, du 14 mars au 11 avril. A découvrir les oeuvres de nombreux artistes peintres, sculpteurs, etc …

L’amicale des Peintres du Printemps est ravie de vous accueillir dans la magnifique salle de l’Espace Culturel pour la 49ème exposition du 14 mars au 11 avril. Vous pourrez admirer les œuvres, peintures et sculptures exposées par différents artistes et celles des élèves des Peintres du Printemps. L’amicale se compose d’adultes et d’ados, encadrés par Daniel Girard.

En toute liberté, sans thème imposé, les oeuvres aux techniques très variées forment une belle palette de créations.

Un rendez-vous annuel attendu ! .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

English :

The Peintres du printemps association will be holding its 48th exhibition at the Châtillon-sur-Loire municipal cultural center, from March 8 to April 5. Discover the works of numerous artists: painters, sculptors, etc …

