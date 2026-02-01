50ème journée d’échanges de capsules de champagne

110 rue Ettore Bugatti Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Rencontre entre collectionneurs de capsules de champagne et de crémants.

Rencontre entre collectionneurs de capsules de champagne et de crémants. 0 .

110 rue Ettore Bugatti Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 21 95 50 65 cpaor67500@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Champagne and crémant capsule collectors get together.

L’événement 50ème journée d’échanges de capsules de champagne Haguenau a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau