50ème journée d’échanges de capsules de champagne Haguenau samedi 21 février 2026.

110 rue Ettore Bugatti Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Début : Samedi 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21 17:00:00

2026-02-21

Rencontre entre collectionneurs de capsules de champagne et de crémants.
110 rue Ettore Bugatti Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 21 95 50 65  cpaor67500@gmail.com

English :

Champagne and crémant capsule collectors get together.

