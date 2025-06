50ème Marche Populaire Internationale Carspach 19 juillet 2025 07:00

50ème Marche Populaire Internationale 7 rue du 7 Août Carspach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-07-19 07:00:00

fin : 2025-07-19 15:00:00

2025-07-19

2025-07-20

Parcours de 6, 10 et 20 km. Possibilité repas sur le parcours en forêt, ou au Départ/Arrivée au Cercle de Carspach. Renseignements 06 74 84 30 66

Les basketteurs de Carspach organisent les 19 et 20 juillet 2025 leur 50ème Marche Populaire Internationale, sous l’égide de la Fédération Française des Sports Populaires.

Les 3 beaux parcours sont balisés dans les collines du Sundgau, à travers 5 villages, proposent 6,10 et 20 km.

Ils sont accessibles à tous (enfants de moins de 10 ans accompagnés), sans difficultés particulières.

La manifestation est ouverte à tous.Il est possible de se restaurer sur le parcours en pleine forêt ou au Départ/Arrivée au Cercle de Carspach.

La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques.

RENSEIGNEMENTS 06 74 84 30 66 .

7 rue du 7 Août

Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est bcsg.president@gmail.com

English :

Routes of 6, 10 and 20 km. Meals available along the route in the forest, or at the start/finish line at the Cercle de Carspach. Information 06 74 84 30 66

German :

Strecken von 6, 10 und 20 km. Möglichkeit zum Essen auf der Strecke im Wald oder am Start/Ziel am Cercle de Carspach. Informationen: 06 74 84 30 66

Italiano :

Percorsi di 6, 10 e 20 km. Pasti disponibili lungo il percorso nella foresta o al punto di partenza/arrivo presso il Cercle de Carspach. Informazioni 06 74 84 30 66

Espanol :

Rutas de 6, 10 y 20 km. Comidas disponibles a lo largo de la ruta en el bosque, o en el punto de salida/llegada en el Cercle de Carspach. Información 06 74 84 30 66

