Informations pratiques

Mulhausen

50ème Messti de Mulhausen

Rue du Stade Mulhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-21 23:30:00

Date(s) :

2026-09-20 2026-09-21

Fête du village avec défilé des conscrits, animations musicales, bal, restauration et manèges pour les enfants. Deux journées festives et conviviales à partager en famille ou entre amis.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

14h30: Défilé Best of des 50 ans dans les rues du village avec les conscrits et anciens conscrits, les associations du village & l’harmonie d’Offwiller

17h00: Bal à la salle polyvalente animé par les Zinseltaler

Steaks ou Rosbif Frites Knacks

LUNDI 21 SEPTEMBRE

18h: Harriowe à la salle polyvalente animé par les Santa Rosa

Harengs marinés à l’ancienne / Steaks ou Rosbif frites

MANEGES pour les enfants les deux jours .

Rue du Stade Mulhausen 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 03 21 91 asl.mulhausen@outlook.fr

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English :

Village festival featuring a parade of conscripts, live music, a dance, food, and rides for children. Two days of festivities and fun to enjoy with family or friends.

L’événement 50ème Messti de Mulhausen Mulhausen a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre