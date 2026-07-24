50ème Messti de Mulhausen Mulhausen
dimanche 20 septembre 2026 · Mulhausen
Informations pratiques
Mulhausen
50ème Messti de Mulhausen
Rue du Stade Mulhausen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-21 23:30:00
Date(s) :
2026-09-20 2026-09-21
Fête du village avec défilé des conscrits, animations musicales, bal, restauration et manèges pour les enfants. Deux journées festives et conviviales à partager en famille ou entre amis.
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
14h30: Défilé Best of des 50 ans dans les rues du village avec les conscrits et anciens conscrits, les associations du village & l’harmonie d’Offwiller
17h00: Bal à la salle polyvalente animé par les Zinseltaler
Steaks ou Rosbif Frites Knacks
LUNDI 21 SEPTEMBRE
18h: Harriowe à la salle polyvalente animé par les Santa Rosa
Harengs marinés à l’ancienne / Steaks ou Rosbif frites
MANEGES pour les enfants les deux jours .
Rue du Stade Mulhausen 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 03 21 91 asl.mulhausen@outlook.fr
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English :
Village festival featuring a parade of conscripts, live music, a dance, food, and rides for children. Two days of festivities and fun to enjoy with family or friends.
L’événement 50ème Messti de Mulhausen Mulhausen a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre