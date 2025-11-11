50ème Salon des Collectionneurs à Cahors Cahors
50ème Salon des Collectionneurs à Cahors mardi 11 novembre 2025.
50ème Salon des Collectionneurs à Cahors
Allées des soupirs Cahors Lot
Début : 2025-11-11 09:00:00
fin : 2025-11-11 17:00:00
2025-11-11
Comme chaque année depuis 1981, notre association organise son traditionnel Salon des Collectionneurs à l'Espace Valentré de Cahors. Il se tiendra le samedi 11 novembre prochain.
Allées des soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 26 58 ass.collectionneurs.lotois@wanadoo.fr
English :
Every year since 1981, our association has organized its traditional Salon des Collectionneurs at the Espace Valentré in Cahors
German :
Wie jedes Jahr seit 1981 organisiert unser Verein seine traditionelle Sammlermesse im Espace Valentré in Cahors
Italiano :
Ogni anno, dal 1981, la nostra associazione organizza il tradizionale Salone del Collezionista presso l’Espace Valentré di Cahors
Espanol :
Desde 1981, nuestra asociación organiza cada año su tradicional Salón de Coleccionistas en el Espace Valentré de Cahors
