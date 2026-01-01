51 ème Envolée nordique Chapelle-des-Bois
51 ème Envolée nordique Chapelle-des-Bois dimanche 25 janvier 2026.
51 ème Envolée nordique
Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 10:00:00
fin : 2026-01-25 16:30:00
Date(s) :
2026-01-25
51ème édition de l’Envolée Nordique !
En duo, vous pourrez parcourir les 21 ou 42 kilomètres.
Pour les jeunes skieurs rendez-vous l’après-midi pour la traditionnelle Envolée des moineaux à 14h. .
Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 74 56 49 contact@envoleenordique.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 51 ème Envolée nordique
L’événement 51 ème Envolée nordique Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2025-11-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS