51 ème Envolée nordique

Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 10:00:00

fin : 2026-01-25 16:30:00

Date(s) :

2026-01-25

51ème édition de l’Envolée Nordique !

En duo, vous pourrez parcourir les 21 ou 42 kilomètres.

Pour les jeunes skieurs rendez-vous l’après-midi pour la traditionnelle Envolée des moineaux à 14h. .

Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 74 56 49 contact@envoleenordique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 51 ème Envolée nordique

L’événement 51 ème Envolée nordique Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2025-11-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS