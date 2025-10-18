51° Rassemblement de motocyclettes anciennes Circuit de la Tourille Villevieille
51° Rassemblement de motocyclettes anciennes
Circuit de la Tourille 5 Mas du Moulin à vent D 6110 Villevieille Gard
Début : 2025-10-18 08:00:00
fin : 2025-10-19 16:00:00
2025-10-18
Bourse d’échange et rassemblement. Le dimanche, les motocyclettes seront exposées place des Docteurs Dax à Sommières.
Circuit de la Tourille 5 Mas du Moulin à vent D 6110 Villevieille 30250 Gard Occitanie +33 7 89 94 29 24 mc.sommierois@orange.fr
English :
Exchange and rally. On Sunday, motorcycles will be on display at the Place des Docteurs Dax in Sommières.
German :
Tauschbörse und Versammlung. Am Sonntag werden die Motorräder auf der Place des Docteurs Dax in Sommières ausgestellt.
Italiano :
Fiera e raduno. Domenica, le moto saranno esposte in Place des Docteurs Dax a Sommières.
Espanol :
Feria y concentración. El domingo, las motos se expondrán en la Place des Docteurs Dax de Sommières.
