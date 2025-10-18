51° Rassemblement de motocyclettes anciennes Circuit de la Tourille Villevieille

51° Rassemblement de motocyclettes anciennes Circuit de la Tourille Villevieille samedi 18 octobre 2025.

51° Rassemblement de motocyclettes anciennes

Circuit de la Tourille 5 Mas du Moulin à vent D 6110 Villevieille Gard

Début : 2025-10-18 08:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

2025-10-18

Bourse d’échange et rassemblement. Le dimanche, les motocyclettes seront exposées place des Docteurs Dax à Sommières.

Circuit de la Tourille 5 Mas du Moulin à vent D 6110 Villevieille 30250 Gard Occitanie +33 7 89 94 29 24 mc.sommierois@orange.fr

English :

Exchange and rally. On Sunday, motorcycles will be on display at the Place des Docteurs Dax in Sommières.

German :

Tauschbörse und Versammlung. Am Sonntag werden die Motorräder auf der Place des Docteurs Dax in Sommières ausgestellt.

Italiano :

Fiera e raduno. Domenica, le moto saranno esposte in Place des Docteurs Dax a Sommières.

Espanol :

Feria y concentración. El domingo, las motos se expondrán en la Place des Docteurs Dax de Sommières.

