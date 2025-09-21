51e Foire de Ouanne Places et rues de Ouanne Ouanne
51e Foire de Ouanne Places et rues de Ouanne Ouanne dimanche 21 septembre 2025.
51e Foire de Ouanne
Places et rues de Ouanne 1 Place du 8 Mai Ouanne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Foire à dominante agricole, animaux de la ferme et matériels agricoles neufs et anciens investissent le village, animation enfant sur le thème des animaux jusqu’à 14h, exposition d’artisanat d’art dans l’église, manège et stands forains, atelier maquillage, structures gonflables, vide-greniers ( pas de réservation 2€ le mètre linéaire), spectacles équestres (11h et 14h), défilés des Anciennes Mécaniques Ouainaises (10h30 et 15h), concerts (12h30 avec Bazartimuse et 18h30 avec Celtifort’air), tombola et défilé de chars sur le thème de les couloirs du temps (16h). Restauration sur place par l’association Animation Ouanne Forterre « AOF ».
Renseignement vide-greniers c.chavanton@orange.fr Mme Chavanton
Renseignement stand professionnel: aofouanne89560@gmail.com Mme Pascault .
Places et rues de Ouanne 1 Place du 8 Mai Ouanne 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 62 09 aofouanne89560@gmail.com
English : 51e Foire de Ouanne
German : 51e Foire de Ouanne
Italiano :
Espanol :
L’événement 51e Foire de Ouanne Ouanne a été mis à jour le 2025-08-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !