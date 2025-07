51ème Championnat de France de Montgolfières Doingt

51ème Championnat de France de Montgolfières

Doingt

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-10

2025-08-05

Le 51ème Championnat de France de Montgolfières une célébration aérienne exceptionnelle qui illuminera le ciel de Péronne du 5 au 10 août 2025.

Venez vivre l’extraordinaire à travers une semaine de compétition palpitante, où les meilleurs pilotes de montgolfières s’affronteront pour décrocher le titre tant convoité de Champion de France.

Péronne, située au cœur d’une région riche en histoire et en beauté naturelle, offre un cadre spectaculaire pour cette édition anniversaire.

Rejoignez-nous pour assister à des envolées majestueuses, où des dizaines de montgolfières aux couleurs éclatantes rivaliseront dans un ballet aérien impressionnant. Vivez l’excitation des courses et plongez dans l’univers fascinant de la compétition.

Au-delà des compétitions, le Championnat de France de montgolfières vous réserve un programme riche en divertissements des baptêmes de l’air, des animations familiales, des expositions, des ateliers et des concerts sauront combler les petits et les grands, faisant de cet évènement une expérience inoubliable pour toute la famille.

Alors, réservez vos dates, rejoignez-nous et laissez-vous emporter par l’euphorie du Championnat de France de montgolfières 2025 à Péronne ! 0 .

+33 3 22 73 23 17 cfmperonne2024@ville-peronne.fr

