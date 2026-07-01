Informations pratiques

Carspach

51ème Marche Populaire Internationale

7 rue du 7 Août Carspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 07:00:00

fin : 2026-07-18 15:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Parcours de 5, 11 et 20 km. au Cercle de Carspach. Renseignements 06 74 84 30 66

Le basket club St-Georges de Carspach organise sa 51ème Marche Populaire Internationale, sous l’égide de la Fédération Française des Sports Populaires.

Les 3 beaux parcours sont balisés dans les collines du Sundgau, à travers 5 villages, proposent 5,11 et 20 km.

Ils sont accessibles à tous (enfants de moins de 10 ans accompagnés), sans difficultés particulières.

La manifestation est ouverte à tous.

Samedi soir, le BCSG propose la soirée des amis et sympathisants sur le site du Grand contrôle . Tous le monde y est invité pour une soirée sous la canopée sundgauvienne. Au menu convivialité et grillage au feux de bois.

La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques.

RENSEIGNEMENTS 06 74 84 30 66 .

7 rue du 7 Août Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 84 30 66 bcsg.president@gmail.com

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English :

5-, 11-, and 20-km runs at the Cercle de Carspach. For more information, call 06 74 84 30 66.

L’événement 51ème Marche Populaire Internationale Carspach a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Sundgau