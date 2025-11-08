51ème Ramaougerie Salle multiactivités Val-Couesnon

51ème Ramaougerie

Nous vous attendons nombreux pour la 51ème Ramaougerie de Pommé.

Dès le jeudi 6 novembre, à partir de 14h, pellerie de pommes dans les locaux de l’entreprise Lamer Couverture, en face de la salle multi-activités n’oubliez pas vos couteaux !

Le vendredi 7, installation et début de la cuisson en fin de journée.

Le samedi 8 novembre cuisson du Pommé jusqu’au soir. A 19h, repas sur réservation animé par le groupe Même pas Cap , puis soirée dansante avec l’orchestre LNA.

Au menu

Repas adulte Kir Crudités Pâté Echine et son gratin Fromage Grillé aux pommes

Repas enfant Jus de fruit Chipolata et son gratin Gâteau au chocolat

Le dimanche 9 novembre mise en pot, vente du Pommé, de crêpes et Fest Deiz avec Les Mariolles, Cédric et Lulu, Les Goulettes et Double Qlik.

Vous souhaitez passer un bon moment, réservez vite votre repas chez Agrial et ou venez danser avec nous le dimanche !

Vous souhaitez être bénévoles, venez nous rencontrer lors de la réunion qui aura lieu le vendredi 24 octobre à 20h à la salle de la mairie de Tremblay Val-Couesnon.

Vous assisterez à la cuisson du Pommé durant tout le week-end, et, 24h/24h, nous avons besoin de bras pour ramaouger !

Un week-end inoubliable vous attend ! .

Salle multiactivités 2 rue des Trembles Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 19 79 54

