51ème Salon d’Automne des Artistes du Velay Commanderie St Jean Le Puy-en-Velay
51ème Salon d’Automne des Artistes du Velay
Commanderie St Jean 79 faubourg Saint-Jean Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-11-29
La Commanderie Saint Jean accueille la 51ème édition du salon d’automne des Artistes du Velay. Poussez les portes de la Commanderie Saint-Jean et émerveillez-vous devant de nombreuses œuvres exposées, de la peinture à la sculpture.
English :
La Commanderie Saint Jean hosts the 51st edition of the Velay Artists’ Autumn Show. Push open the doors of the Commanderie Saint-Jean and marvel at the many works on display, from painting to sculpture.
German :
In der Commanderie Saint Jean findet die 51. Ausgabe der Herbstmesse der Künstler aus dem Velay statt. Öffnen Sie die Türen der Commanderie Saint-Jean und staunen Sie über die zahlreichen ausgestellten Werke, von der Malerei bis zur Bildhauerei.
Italiano :
La Commanderie Saint Jean ospita la 51ª edizione della Mostra d’Autunno degli Artisti del Velay. Aprite le porte della Commanderie Saint-Jean e ammirate le numerose opere esposte, dalla pittura alla scultura.
Espanol :
La Commanderie Saint Jean acoge la 51ª edición del Salón de Otoño de los Artistas del Velay. Abra de par en par las puertas de la Commanderie Saint-Jean y maravíllese ante las numerosas obras expuestas, desde pintura hasta escultura.
