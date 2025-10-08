52ème édition dégustation de la tête de veau Vernantes

52ème édition dégustation de la tête de veau Vernantes mercredi 8 octobre 2025.

52ème édition dégustation de la tête de veau

Rue de l’Angleterre Vernantes Maine-et-Loire

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Le Comité des Fêtes de Vernantes organise sa 52ème édition de la dégustation de la fameuse « tête de veau » et langue de bœuf.

Cette année encore, le Comité des Fêtes reversera 500€ pour la prévention du cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 8 octobre 2025 de 12h à 13h et à partir de 19h. .

Rue de l’Angleterre Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 42 61 90

English :

The Comité des Fêtes de Vernantes organizes its 52nd tasting of the famous « tête de veau » and beef tongue.

German :

Das Festkomitee von Vernantes organisiert zum 52. Mal die Verkostung des berühmten « Kalbskopfes » und der Ochsenzunge.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Vernantes organizza la 52a degustazione della famosa « tête de veau » e della lingua di manzo.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Vernantes organiza su 52ª degustación de la famosa « tête de veau » y lengua de vaca.

L’événement 52ème édition dégustation de la tête de veau Vernantes a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME