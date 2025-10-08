52ème édition dégustation de la tête de veau Vernantes
52ème édition dégustation de la tête de veau Vernantes mercredi 8 octobre 2025.
52ème édition dégustation de la tête de veau
Rue de l’Angleterre Vernantes Maine-et-Loire
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Le Comité des Fêtes de Vernantes organise sa 52ème édition de la dégustation de la fameuse « tête de veau » et langue de bœuf.
Cette année encore, le Comité des Fêtes reversera 500€ pour la prévention du cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 8 octobre 2025 de 12h à 13h et à partir de 19h. .
English :
The Comité des Fêtes de Vernantes organizes its 52nd tasting of the famous « tête de veau » and beef tongue.
German :
Das Festkomitee von Vernantes organisiert zum 52. Mal die Verkostung des berühmten « Kalbskopfes » und der Ochsenzunge.
Italiano :
Il Comité des Fêtes de Vernantes organizza la 52a degustazione della famosa « tête de veau » e della lingua di manzo.
Espanol :
El Comité des Fêtes de Vernantes organiza su 52ª degustación de la famosa « tête de veau » y lengua de vaca.
