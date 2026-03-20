52ème foire exposition

Rue des halles Aigre Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

les 2 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

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Rue des halles Aigre 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 10 56

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English :

L’événement 52ème foire exposition Aigre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente