52ème foire exposition Aigre
52ème foire exposition Aigre samedi 16 mai 2026.
52ème foire exposition
Rue des halles Aigre Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
les 2 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
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Rue des halles Aigre 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 10 56
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English :
L’événement 52ème foire exposition Aigre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente