52èmes journées d’études meusiennes Le Neufour

Les Journées d’Études Meusiennes reviennent pour leur 52ème édition, consacrée cette année à un haut-lieu d’histoire et de mémoire La Chalade et l’Argonne. Organisé au Neufour, à quelques kilomètres de l’ancienne abbaye cistercienne, l’événement invite chercheurs, passionnés et curieux à explorer plus de huit siècles d’histoire locale, depuis la fondation monastique jusqu’aux grandes épreuves des guerres mondiales.

Le samedi, conférences et communications se succéderont à la salle des fêtes du Neufour

les origines et l’histoire de l’abbaye de La Chalade,

l’archéologie et le patrimoine verrier de l’Argonne,

les restaurations récentes de l’église abbatiale,

ainsi que les bouleversements liés à la Révolution française.

Le dimanche matin, une visite guidée de l’église et de ses alentours permettra de découvrir sur place les traces du passé, en compagnie de passionnés et spécialistes du patrimoine local.

L’après-midi, place aux conférences consacrées aux conflits contemporains

la Grande Guerre au quotidien,

les hauts-lieux de mémoire de l’Argonne,

les Garibaldiens,

et l’histoire d’un bombardier britannique abattu en 1943.

Ces journées mettent en lumière l’Argonne comme terre de passage, de luttes, mais aussi de culture et de spiritualité, où se croisent histoire régionale, nationale et européenne.

Entrée libre Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir, comprendre et partager l’histoire vivante de notre territoire.Tout public

0 .

Ruelle du Culot Le Neufour 55120 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 noelle.cazin@laposte.net

English :

The Journées d?Études Meusiennes are back for their 52nd edition, this year dedicated to a place of history and memory: La Chalade and the Argonne. Held at Le Neufour, just a few kilometers from the ancient Cistercian abbey, the event invites researchers, enthusiasts and the curious to explore over eight centuries of local history, from the monastic foundation to the great trials of the world wars.

On Saturday, lectures and presentations will take place in the Salle des Fêtes du Neufour:

the origins and history of La Chalade Abbey,

archaeology and the glassmaking heritage of the Argonne,

recent restoration work on the abbey church,

and the upheavals of the French Revolution.

On Sunday morning, a guided tour of the church and surrounding area will allow visitors to discover the traces of the past in the company of local heritage specialists and enthusiasts.

In the afternoon, there will be lectures on contemporary conflicts:

the Great War in everyday life,

the Argonne?s high places of memory,

the Garibaldians,

and the story of a British bomber shot down in 1943.

These days highlight the Argonne as a land of passage and struggle, but also of culture and spirituality, where regional, national and European history intersect.

Free admission ? A not-to-be-missed event to discover, understand and share the living history of our region.

German :

Die Journées d’Études Meusiennes kehren mit ihrer 52. Ausgabe zurück und widmen sich in diesem Jahr einem Ort der Geschichte und der Erinnerung: La Chalade und die Argonne. Die Veranstaltung findet in Le Neufour, nur wenige Kilometer von der ehemaligen Zisterzienserabtei entfernt, statt und lädt Forscher, Enthusiasten und Neugierige dazu ein, mehr als acht Jahrhunderte lokaler Geschichte zu erforschen, von der Klostergründung bis zu den großen Prüfungen der Weltkriege.

Am Samstag werden im Festsaal von Neufour Vorträge und Mitteilungen gehalten:

ursprünge und Geschichte der Abtei von La Chalade,

archäologie und das Glaskulturerbe der Argonnen,

die jüngsten Restaurierungen der Abteikirche,

sowie die Umwälzungen im Zusammenhang mit der Französischen Revolution.

Am Sonntagmorgen können Sie bei einem geführten Rundgang durch die Kirche und ihre Umgebung die Spuren der Vergangenheit in Begleitung von Liebhabern und Spezialisten des lokalen Kulturerbes entdecken.

Am Nachmittag finden Vorträge zu zeitgenössischen Konflikten statt:

der Große Krieg im Alltag,

die Gedenkstätten der Argonnen,

die Garibaldiner,

und die Geschichte eines britischen Bombers, der 1943 abgeschossen wurde.

Diese Tage beleuchten die Argonne als Land der Durchreise, der Kämpfe, aber auch der Kultur und Spiritualität, wo sich regionale, nationale und europäische Geschichte kreuzen.

Der Eintritt ist frei ? Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, um die lebendige Geschichte unserer Region zu entdecken, zu verstehen und mit anderen zu teilen.

Italiano :

Le Journées d’Études Meusiennes tornano per la loro 52a edizione, dedicata quest’anno a un importante luogo di storia e memoria: La Chalade e le Argonne. A Le Neufour, a pochi chilometri dall’antica abbazia cistercense, l’evento invita ricercatori, appassionati e curiosi a esplorare più di otto secoli di storia locale, dalla fondazione monastica alle grandi prove delle guerre mondiali.

Sabato, nella Salle des Fêtes di Le Neufour, si terranno una serie di conferenze e presentazioni:

le origini e la storia dell’Abbazia di La Chalade,

archeologia e patrimonio vetrario dell’Argonne,

i recenti lavori di restauro della chiesa abbaziale

e gli sconvolgimenti della Rivoluzione francese.

Domenica mattina, una visita guidata della chiesa e dei suoi dintorni permetterà ai visitatori di scoprire le tracce del passato in compagnia di appassionati e specialisti del patrimonio locale.

Nel pomeriggio si terranno conferenze sui conflitti contemporanei:

la Grande Guerra nella vita quotidiana,

i luoghi della memoria nelle Argonne,

i garibaldini,

e la storia di un bombardiere britannico abbattuto nel 1943.

Queste giornate metteranno in luce le Argonne come terra di passaggio e di lotta, ma anche di cultura e spiritualità, dove si incontrano la storia regionale, nazionale ed europea.

Ingresso gratuito? Un’occasione da non perdere per scoprire, comprendere e condividere la storia vivente della nostra regione.

Espanol :

Vuelven las Jornadas de Estudios Meusinos en su 52ª edición, dedicadas este año a un lugar importante de la historia y la memoria: La Chalade y la Argonne. Celebrado en Le Neufour, a pocos kilómetros de la antigua abadía cisterciense, el evento invita a investigadores, aficionados y curiosos a explorar más de ocho siglos de historia local, desde la fundación monástica hasta las grandes pruebas de las Guerras Mundiales.

El sábado se sucederán las conferencias y presentaciones en la Salle des Fêtes de Le Neufour:

los orígenes y la historia de la abadía de La Chalade,

arqueología y patrimonio vidriero de Argonne,

las recientes obras de restauración de la iglesia abacial,

y las convulsiones de la Revolución Francesa.

El domingo por la mañana, una visita guiada a la iglesia y sus alrededores permitirá a los visitantes descubrir las huellas del pasado en compañía de apasionados y especialistas del patrimonio local.

Por la tarde, habrá conferencias sobre los conflictos contemporáneos:

la Gran Guerra en la vida cotidiana,

los altos lugares de la memoria en Argonne,

los garibaldinos,

y la historia de un bombardero británico derribado en 1943.

Estas jornadas pondrán de relieve el Argonne como tierra de paso y de lucha, pero también de cultura y espiritualidad, donde confluyen la historia regional, nacional y europea.

Entrada gratuita ? Una ocasión ineludible para descubrir, comprender y compartir la historia viva de nuestra región.

L’événement 52èmes journées d’études meusiennes Le Neufour a été mis à jour le 2025-09-20 par OT DU PAYS D’ARGONNE