54 Lac des Allamands Les Belleville Savoie

54 Lac des Allamands La Croisette 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis l’arrivée de la télécabine Roc 1, un sentier facile mène en 20 minutes au lac des Allamands. Idéal en famille, ce parcours accessible offre une jolie balade en altitude dans un cadre naturel paisible.

+33 4 79 00 73 00

English :

From the Roc 1 gondola arrival point, an easy 20-minute trail leads to Lac des Allamands. Ideal for the whole family, this accessible trail offers a lovely walk at altitude in a peaceful natural setting.

Deutsch :

Von der Ankunft der Seilbahn Roc 1 aus führt ein leichter Weg in 20 Minuten zum Lac des Allamands. Dieser barrierefreie Weg ist ideal für Familien und bietet eine schöne Höhenwanderung in einer friedlichen natürlichen Umgebung.

Italiano :

Dal punto di arrivo della funivia Roc 1, una facile passeggiata di 20 minuti conduce al Lac des Allamands. Ideale per le famiglie, questo sentiero accessibile offre una bella passeggiata in quota in un ambiente naturale tranquillo.

Español :

Desde el punto de llegada del teleférico de Roc 1, un fácil paseo de 20 minutos le llevará al Lac des Allamands. Ideal para familias, este sendero accesible ofrece un bonito paseo en altitud en un apacible entorno natural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme