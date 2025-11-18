54e Bourse toutes collections Salle des Fêtes Belfort
54e Bourse toutes collections Salle des Fêtes Belfort dimanche 18 janvier 2026.
54e Bourse toutes collections
Salle des Fêtes 11 Place de la République Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 09:00:00
fin : 2026-01-18 17:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Organisée par les Collectionneurs & Cartophiles du Territoire de Belfort
Rendez-vous annuel pour les Collectionneurs
Types de collection Cartes postales, Insignes Militaires, Capsules de Champagne, Livres, Minéraux, Monnaies, Journaux, Autocollants, Stylos, Sous-bocks, Kinders, Timbres, BD, Disques, CD, DVD, Fèves, Échantillons de Parfum, Petites Autos, Télécartes, Pin’s, Étiquettes de Vins, Petite brocante… et beaucoup d’autres Collections. .
Salle des Fêtes 11 Place de la République Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 21 67 92
English : 54e Bourse toutes collections
German : 54e Bourse toutes collections
Italiano :
Espanol :
L’événement 54e Bourse toutes collections Belfort a été mis à jour le 2025-11-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)