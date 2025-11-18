54e Bourse toutes collections Salle des Fêtes Belfort

54e Bourse toutes collections

Salle des Fêtes 11 Place de la République Belfort Territoire de Belfort

Début : 2026-01-18 09:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

2026-01-18

Organisée par les Collectionneurs & Cartophiles du Territoire de Belfort

Rendez-vous annuel pour les Collectionneurs

Types de collection Cartes postales, Insignes Militaires, Capsules de Champagne, Livres, Minéraux, Monnaies, Journaux, Autocollants, Stylos, Sous-bocks, Kinders, Timbres, BD, Disques, CD, DVD, Fèves, Échantillons de Parfum, Petites Autos, Télécartes, Pin’s, Étiquettes de Vins, Petite brocante… et beaucoup d’autres Collections. .

Salle des Fêtes 11 Place de la République Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 21 67 92

