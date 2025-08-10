54e concert des Amis de Bredons Murat

Organisé au profit de l’église de Bredons, ce concert accueillera l’Ensemble Artifices, dirigé par Alice Julien-Laferrière, qui interprètera « L’Harmonie des batailles », un ensemble de musiques du XVIIe siècle pour violon, timbales, clavecin et orgue.

Eglise de Murat

Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 20 09 47 contact@hautesterrestourisme.fr

English : 54th Friends of Bredons concert

Organized in aid of the Bredons church, this concert will welcome the Ensemble Artifices, directed by Alice Julien-Laferrière, who will perform « L’Harmonie des batailles », an ensemble of 17th-century music for violin, timpani, harpsichord and organ.

German :

Das Konzert wird zugunsten der Kirche von Bredons veranstaltet. Zu Gast ist das Ensemble Artifices unter der Leitung von Alice Julien-Laferrière, das « L’Harmonie des batailles » aufführen wird, ein Ensemble mit Musik aus dem 17. Jahrhundert für Violine, Pauken, Cembalo und Orgel.

Italiano :

Organizzato a favore della chiesa di Bredons, questo concerto vedrà l’Ensemble Artifices, diretto da Alice Julien-Laferrière, eseguire « L’Harmonie des batailles », un ensemble di musiche del XVII secolo per violino, timpani, clavicembalo e organo.

Espanol :

Organizado en beneficio de la iglesia de Bredons, este concierto contará con la participación del Ensemble Artifices, dirigido por Alice Julien-Laferrière, que interpretará « L’Harmonie des batailles », un conjunto de música del siglo XVII para violín, timbales, clave y órgano.

