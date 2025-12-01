54E ÉDITION » SAISON MUSICALE DES AMIS DE ST-GUILHEM » CONCERT DE NOEL PAR L’ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER Gignac
Cheffe d’orchestre et violoniste française aux racines espagnoles, Sonia Ben-Santamaria s’est forgé un parcours original à la croisée de l’exigence artistique et de la transmission. Sous sa direction sensible, laissez-vous emporter par la magie de l’Avent avec un programme tout en finesse. Au total, un programme comme un feu de cheminée musical intime, chaleureux, et brillant de mille éclats.
Cheffe d’orchestre et violoniste française aux racines espagnoles, Sonia Ben-Santamaria s’est forgé un parcours original à la croisée de l’exigence artistique et de la transmission.
Sous sa direction sensible, laissez-vous emporter par la magie de l’Avent avec un programme tout en finesse qui s’ouvre sur la Simple Symphony de Benjamin Britten, œuvre de jeunesse tout aussi lumineuse que malicieuse. Ses quatre mouvements, tissés de thèmes enfantins revisités, offrent un tourbillon d’émotions, de la tendresse du Sentimental Saraband à l’énergie folâtre du Playful Pizzicato. Les Two Portraits du même Britten révèlent un autre visage du compositeur, encore plus introspectif et audacieux, avec une pointe de mélancolie. Comme en contrepoint, la Suite for String Orchestra d’Imogen Holst (la fille de Gustav Holst) déploie son atmosphère envoûtante et sa lumière hivernale, une pépite méconnue, entre fraîcheur modale et élégance typiquement britannique dont la cheffe soulignera l’architecture transparente avec justesse. Au total, un programme comme un feu de cheminée musical intime, chaleureux, et brillant de mille éclats.
Au programme
Benjamin Britten (1913 – 1976)
Simple Symphony opus 4
Two Portraits for String Orchestra
Imogen Holst (1907 – 1984)
Suite for String Orchestra
Ruth Gipps (1921 – 1999)
Cringlemire Garden, Impression for String Orchestra opus 39
Edward Elgar (1857 – 1934)
Serenade for Strings opus 20
Grace Williams (1906 – 1977)
Calm Sea in Summer
High Wind
Paiement à l’entrée avant le concert.
Gratuit pour les moins de 16 ans. .
English :
French conductor and violinist with Spanish roots, Sonia Ben-Santamaria has forged an original career path at the crossroads of artistic excellence and transmission. Under her sensitive direction, let yourself be carried away by the magic of Advent, with a program full of finesse. All in all, a program like a musical log fire: intimate, warm and sparkling.
German :
Sonia Ben-Santamaria ist eine französische Dirigentin und Violinistin mit spanischen Wurzeln. Sie hat sich einen originellen Werdegang erarbeitet, der künstlerische Ansprüche mit der Weitergabe von Wissen verbindet. Lassen Sie sich unter ihrer einfühlsamen Leitung von einem Programm voller Finesse in den Zauber der Adventszeit entführen. Insgesamt ein Programm wie ein musikalisches Kaminfeuer: intim, warm und strahlend.
Italiano :
Direttrice d’orchestra e violinista francese con radici spagnole, Sonia Ben-Santamaria ha forgiato un percorso professionale originale all’incrocio tra eccellenza artistica e trasmissione. Sotto la sua sensibile direzione, lasciatevi trasportare dalla magia dell’Avvento con un programma pieno di finezza. Un programma come un fuoco di legna musicale: intimo, caldo e frizzante.
Espanol :
Directora de orquesta y violinista francesa con raíces españolas, Sonia Ben-Santamaria se ha forjado una carrera original en la encrucijada de la excelencia artística y la transmisión. Bajo su sensible dirección, déjese llevar por la magia del Adviento con un programa lleno de delicadeza. En definitiva, un programa como un fuego de leña musical: íntimo, cálido y chispeante.
