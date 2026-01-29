54ème Antibes Art Fair-Design et Metiers d’Art Antibes
54ème Antibes Art Fair-Design et Metiers d’Art Antibes samedi 11 avril 2026.
54ème Antibes Art Fair-Design et Metiers d’Art
Esplanade Pré des Pêcheurs Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-20 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Le salon Antibes Art Fair est un rendez-vous majeur en Europe, par sa fréquentation et par la qualité des œuvres présentées par les 90 exposants, français et étrangers, sélectionnés lors de chaque édition.
.
Esplanade Pré des Pêcheurs Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 beatrice.divita@antibesjuanlespins.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 54th Antibes Art Fair-Design et Metiers d’Art
The Antibes Art Fair is a major event in Europe, both in terms of attendance and the quality of the works presented by the 90 exhibitors, French and foreign, selected for each edition.
L’événement 54ème Antibes Art Fair-Design et Metiers d’Art Antibes a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins