54ème Antibes Art Fair-Design et Metiers d’Art Antibes

54ème Antibes Art Fair-Design et Metiers d’Art

Esplanade Pré des Pêcheurs Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-20 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le salon Antibes Art Fair est un rendez-vous majeur en Europe, par sa fréquentation et par la qualité des œuvres présentées par les 90 exposants, français et étrangers, sélectionnés lors de chaque édition.

Esplanade Pré des Pêcheurs Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 beatrice.divita@antibesjuanlespins.com

English : 54th Antibes Art Fair-Design et Metiers d’Art

The Antibes Art Fair is a major event in Europe, both in terms of attendance and the quality of the works presented by the 90 exhibitors, French and foreign, selected for each edition.

