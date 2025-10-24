54ème rencontre cinéma Marcynéma Cinéma Le Vox Marcigny
Cinéma Le Vox 12 rue des écoles Marcigny Saône-et-Loire
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-28
La plus ancienne rencontre de cinéma à la campagne !
Cet événement à ne pas manquer propose un programme aux thèmes variés pendant 5 jours de festival.
Les projections se font en présence de spécialistes du cinéma. .
Cinéma Le Vox 12 rue des écoles Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@marcynema.org
