54ème rencontre cinéma Marcynéma Cinéma Le Vox Marcigny

Cinéma Le Vox 12 rue des écoles Marcigny Saône-et-Loire

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-28

2025-10-24

La plus ancienne rencontre de cinéma à la campagne !

Cet événement à ne pas manquer propose un programme aux thèmes variés pendant 5 jours de festival.

Les projections se font en présence de spécialistes du cinéma. .

Cinéma Le Vox 12 rue des écoles Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@marcynema.org

