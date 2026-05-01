55 ans du collège de Montemboeuf Au collège et au gymnase Montembœuf
55 ans du collège de Montemboeuf Au collège et au gymnase Montembœuf samedi 30 mai 2026.
Montembœuf
55 ans du collège de Montemboeuf
Au collège et au gymnase 8 rue des sports Montembœuf Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Cette année le collège Le Petit Mairat de Montemboeuf fête ses 55 ans ! Le RDV est donné le 30 mai pour des retrouvailles de près d’un demi-siècle pour certaines ! La soirée sera animée par un DJ après la diffusion du match au gymnase à 18H !
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Au collège et au gymnase 8 rue des sports Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 02 77 95 amandine.clauzel@ac-poitiers.fr
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English :
This year, the Collège Le Petit Mairat in Montemboeuf celebrates its 55th anniversary! We’re looking forward to seeing you on May 30, for a reunion that some of you have been looking forward to for almost half a century! The evening will be hosted by a DJ after the match broadcast in the gymnasium at 6 p.m.!
L’événement 55 ans du collège de Montemboeuf Montembœuf a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Charente Limousine