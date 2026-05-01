55 ans du collège de Montemboeuf Au collège et au gymnase Montembœuf

Montembœuf

55 ans du collège de Montemboeuf

Au collège et au gymnase 8 rue des sports Montembœuf Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Cette année le collège Le Petit Mairat de Montemboeuf fête ses 55 ans ! Le RDV est donné le 30 mai pour des retrouvailles de près d’un demi-siècle pour certaines ! La soirée sera animée par un DJ après la diffusion du match au gymnase à 18H !

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Au collège et au gymnase 8 rue des sports Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 02 77 95 amandine.clauzel@ac-poitiers.fr

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English :

This year, the Collège Le Petit Mairat in Montemboeuf celebrates its 55th anniversary! We’re looking forward to seeing you on May 30, for a reunion that some of you have been looking forward to for almost half a century! The evening will be hosted by a DJ after the match broadcast in the gymnasium at 6 p.m.!

L’événement 55 ans du collège de Montemboeuf Montembœuf a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Charente Limousine