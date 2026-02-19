55e Rallye national de la Côte Fleurie Deauville

55e Rallye national de la Côte Fleurie

Nouvelle édition de l’épreuve incontournable et mythique du sport automobile en Normandie, mais aussi au niveau national !

Le Rallye national de la Côte Fleurie, organisé par l’Association Sportive Automobile Club de l’Ouest Pays Normand et l’Écurie de la Côte Fleurie, se dispute sur les routes de la Côte Fleurie et du Pays d’Auge. Il comprend des épreuves spéciales chronométrées sur asphalte, où les pilotes s’affrontent sur différents tronçons routiers fermés, avec une addition de temps pour déterminer le classement final.

Cette 55ᵉ édition représente un parcours de 213,4 km et comporte 7 épreuves spéciales chronométrées d’une longueur totale de 118.4 km, réparties sur les différentes communes d’accueil des épreuves, dont une spéciale sur les Lais de mer à Deauville le vendredi soir à partir de 20h. .

English : 55e Rallye national de la Côte Fleurie

This year’s edition of the legendary Normandy motor sport event is a must-see not only for the region, but also for the whole of France!

