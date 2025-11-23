55ème raid pédestre Le Puy Firminy Le Puy-en-Velay

55ème raid pédestre Le Puy Firminy Le Puy-en-Velay dimanche 23 novembre 2025.

55ème raid pédestre Le Puy Firminy

Stade Lafayette Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-11-23 00:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Le Raid Pédestre Le Puy Firminy vous convie pour sa 55ème édition sur les chemins entre la Haute-Loire et la Loire.

Raid nocturne de 69 Km, 1500m de dénivelé, organisé par le CLCS de Firminy.

Formule sportive ou randonnée.

Stade Lafayette Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 56 13 32 clcs.firminy@orange.fr

English :

The Raid Pédestre Le Puy Firminy invites you to its 55th edition on the paths between the Haute-Loire and the Loire.

Night-time raid of 69 km, 1500m ascent, organized by the CLCS of Firminy.

Sporting or hiking option.

German :

Der Raid Pédestre Le Puy Firminy lädt Sie zu seiner 55. Ausgabe auf die Wege zwischen der Haute-Loire und der Loire ein.

Nacht-Raid über 69 km, 1500 m Höhenunterschied, organisiert vom CLCS Firminy.

Sportliche oder Wanderformel.

Italiano :

Il Raid Pédestre Le Puy Firminy vi invita alla sua 55a edizione sui sentieri tra la Haute-Loire e la Loira.

Un raid notturno di 69 km, con 1500 m di dislivello, organizzato dal CLCS di Firminy.

Opzione sportiva o a piedi.

Espanol :

El Raid Pédestre Le Puy Firminy le invita a su 55ª edición por los caminos entre el Alto Loira y el Loira.

Un raid nocturno de 69 km, 1500 m de desnivel, organizado por el CLCS de Firminy.

Opción deportiva o a pie.

L’événement 55ème raid pédestre Le Puy Firminy Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay