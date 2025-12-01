55ème Saint-Vincent tournante du Chablisien Ligny-le-Châtel
55ème Saint-Vincent tournante du Chablisien Ligny-le-Châtel samedi 7 février 2026.
Ligny-le-Châtel Yonne
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
2026-02-07
En 2026, Ligny-le-Châtel aura l’honneur d’accueillir cette fête emblématique du vignoble chablisien.
Au programme traditions, convivialité, dégustations et animations ! .
Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
