55ÈME TRAVERSÉE DE SÈTE NAGE AVEC PALMES Sète

55ÈME TRAVERSÉE DE SÈTE NAGE AVEC PALMES

Quai Philippe Régy Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Cette compétition se déroulera dans les canaux de la ville, à partir de 8h30. Départs et arrivées devant la Maison Régionale de la Mer ( ex Chambre de Commerce de Sète).

Dimanche 26 avril 2026, La Palme Sétoise, le club de l’Odyssée de Sète, les Commissions de Nage avec Palmes du Comité Départemental de l’Hérault et du Comité Inter-Régional Pyrénées Méditerranée, organisent la 55ème Traversée de SETE de Nage avec Palmes, 32ème Trophée JO CANDELA et Championnat régional et départemental de l’Hérault de Nage avec Palmes d’Eau Libre.Cette traversée est aussi la sélection départementale et régionale pour la qualification au Championnat de France de Longue Distance.Cette compétition se déroulera dans les canaux de la ville, à partir de 8h30. Départs et arrivées devant la Maison Régionale de la Mer ( ex Chambre de Commerce de Sète).5 courses sont prévues:6 000 m seniors hommes, seniors dames, juniors, cadets, Masters , supports3 000 m minimes + parcours promotionnel + supports2 000 m benjamins950 m poussins, + parcours promotionnel + supports3h Cadets, juniors, Seniors, MastersProgramme:08h15 remise des dossards, quai Philippe Régy (devant la Chambre de Commerce de Sète)8h30 départ du 3h cadets, espoirs, seniors, vétérans09h15 départ du 950m toutes catégories09h30 départ du 2000m, 3000 m et du 6000 m toutes catégories12h00 remise des récompenses, au gymnase Paul Di Stephano, suivi d’un vin d’honneur.Les inscriptions sur Hello Asso avant le 17 avril 2026 Midi .

Quai Philippe Régy Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : 55ÈME TRAVERSÉE DE SÈTE NAGE AVEC PALMES

This competition will take place in the town’s canals, starting at 8:30 am. Start and finish in front of the Maison Régionale de la Mer (formerly the Sète Chamber of Commerce).

L’événement 55ÈME TRAVERSÉE DE SÈTE NAGE AVEC PALMES Sète a été mis à jour le 2026-03-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE