56ème bourse de miniatures automobiles Avermes
56ème bourse de miniatures automobiles Avermes dimanche 26 octobre 2025.
56ème bourse de miniatures automobiles
Islea Avermes Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 16:00:00
Date(s) :
2025-10-26
56e Bourse-échanges de miniatures automobiles, trains et jouets anciens à Islea.
.
Islea Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 36 26
English :
56th Miniature Car, Train and Toy Fair in Islea.
German :
56. Austauschbörse für Miniaturautos, Züge und altes Spielzeug in Islea.
Italiano :
56ª Borsa delle auto in miniatura, dei treni e dei giocattoli antichi a Islea.
Espanol :
56ª Bolsa de Coches en Miniatura, Trenes y Juguetes Antiguos de Islea.
L’événement 56ème bourse de miniatures automobiles Avermes a été mis à jour le 2025-09-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région