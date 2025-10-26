56ème bourse de miniatures automobiles Avermes

56ème bourse de miniatures automobiles Avermes dimanche 26 octobre 2025.

56ème bourse de miniatures automobiles

Islea Avermes Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 16:00:00

Date(s) :

2025-10-26

56e Bourse-échanges de miniatures automobiles, trains et jouets anciens à Islea.

.

Islea Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 36 26

English :

56th Miniature Car, Train and Toy Fair in Islea.

German :

56. Austauschbörse für Miniaturautos, Züge und altes Spielzeug in Islea.

Italiano :

56ª Borsa delle auto in miniatura, dei treni e dei giocattoli antichi a Islea.

Espanol :

56ª Bolsa de Coches en Miniatura, Trenes y Juguetes Antiguos de Islea.

L’événement 56ème bourse de miniatures automobiles Avermes a été mis à jour le 2025-09-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région