56ème Fête des Chavans Ferme d’Embraud Château-sur-Allier

Château-sur-Allier

56ème Fête des Chavans

Ferme d’Embraud Embraud Château-sur-Allier Allier

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

10 euros le dimanche, 15 euros le samedi et 20 euros le week-end.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Ateliers de danse, concerts, spectacle, bal et aubade. Découvrez les traditions du Bourbonnais avec La Chavannée et ses invités.

.

Ferme d’Embraud Embraud Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 02 49 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dance workshops, concerts, show, ball and aubade. Discover Bourbonnais traditions with La Chavannée and its guests.

L’événement 56ème Fête des Chavans Château-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région