56ème Fête des Chavans Ferme d’Embraud Château-sur-Allier
56ème Fête des Chavans Ferme d’Embraud Château-sur-Allier samedi 25 juillet 2026.
Château-sur-Allier
56ème Fête des Chavans
Ferme d’Embraud Embraud Château-sur-Allier Allier
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
10 euros le dimanche, 15 euros le samedi et 20 euros le week-end.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Ateliers de danse, concerts, spectacle, bal et aubade. Découvrez les traditions du Bourbonnais avec La Chavannée et ses invités.
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Ferme d’Embraud Embraud Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 02 49 89
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English :
Dance workshops, concerts, show, ball and aubade. Discover Bourbonnais traditions with La Chavannée and its guests.
L’événement 56ème Fête des Chavans Château-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région