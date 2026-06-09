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56ème Fête des Chavans Ferme d’Embraud Château-sur-Allier

56ème Fête des Chavans Ferme d’Embraud Château-sur-Allier samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Ferme d'Embraud

Adresse : Embraud

Ville : 03320 Château-sur-Allier

Département : Allier

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 10 20 10 euros le dimanche, 15 euros le samedi et 20 euros le week-end.

Château-sur-Allier

56ème Fête des Chavans

Ferme d’Embraud Embraud Château-sur-Allier Allier

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

10 euros le dimanche, 15 euros le samedi et 20 euros le week-end.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

Ateliers de danse, concerts, spectacle, bal et aubade. Découvrez les traditions du Bourbonnais avec La Chavannée et ses invités.
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Ferme d’Embraud Embraud Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 02 49 89 

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English :

Dance workshops, concerts, show, ball and aubade. Discover Bourbonnais traditions with La Chavannée and its guests.

L’événement 56ème Fête des Chavans Château-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région