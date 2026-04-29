Fort-Moville

56ème Feu de la Saint-Jean et son feu d’artifice

Fort-Moville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 23:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le comité des fêtes de Fort-Moville vous propose son traditionnel Feu de la Saint-Jean.

Au programme, le samedi une messe à l’église Saint-Jean-Baptiste à partir de 18h30, suivi d’un apéritif offert et d’un repas dansant animé par un orchestre. Enfin à 23h00 débutera le feu de la Saint Jean et son traditionnel feu d’artifice.

Plus d’informations à venir pour le programme du dimanche … .

Fort-Moville 27210 Eure Normandie +33 6 81 06 44 15

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English : 56ème Feu de la Saint-Jean et son feu d’artifice

L’événement 56ème Feu de la Saint-Jean et son feu d’artifice Fort-Moville a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge