56ème Feu de la Saint-Jean et son feu d’artifice Fort-Moville
56ème Feu de la Saint-Jean et son feu d’artifice Fort-Moville dimanche 28 juin 2026.
Fort-Moville
56ème Feu de la Saint-Jean et son feu d’artifice
Fort-Moville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 23:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le comité des fêtes de Fort-Moville vous propose son traditionnel Feu de la Saint-Jean.
Au programme, le samedi une messe à l’église Saint-Jean-Baptiste à partir de 18h30, suivi d’un apéritif offert et d’un repas dansant animé par un orchestre. Enfin à 23h00 débutera le feu de la Saint Jean et son traditionnel feu d’artifice.
Plus d’informations à venir pour le programme du dimanche … .
Fort-Moville 27210 Eure Normandie +33 6 81 06 44 15
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English : 56ème Feu de la Saint-Jean et son feu d’artifice
L’événement 56ème Feu de la Saint-Jean et son feu d’artifice Fort-Moville a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge