5@7 apéro aux Serres du Phénix ! Les Serres du Phénix La Neuvelle-lès-Scey

5@7 apéro aux Serres du Phénix !

Les Serres du Phénix Combe cerisier La Neuvelle-lès-Scey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 17:00:00

fin : 2026-04-14 19:00:00

Date(s) :

2026-04-14

À partir du mardi 14 avril, les paniers de légumes et la vente directe de plants et légumes commencent les mardis soir de 17 h à 19 h.

Puis les mercredis et samedis de 10 h à 18 h pour les plants uniquement.

Pour l’occasion, venez découvrir notre ferme pour un apéro, on vous offre un verre ! .

Les Serres du Phénix Combe cerisier La Neuvelle-lès-Scey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 69 12 98 serresduphenix@mailo.com

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English : 5@7 apéro aux Serres du Phénix !

L’événement 5@7 apéro aux Serres du Phénix ! La Neuvelle-lès-Scey a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE