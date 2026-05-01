Perros-Guirec

57ème édition de La Solitaire du FIGARO PAPREC

Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Recontre avec les marins, visites de bateaux, jeux, animations, concerts.

13/05: Dès 14h30 parade d’arrivée des bateaux.

17/05: départ du défi Paprec .

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement 57ème édition de La Solitaire du FIGARO PAPREC Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de Perros-Guirec