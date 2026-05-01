57ème édition de La Solitaire du FIGARO PAPREC Perros-Guirec
57ème édition de La Solitaire du FIGARO PAPREC Perros-Guirec mercredi 13 mai 2026.
Perros-Guirec
57ème édition de La Solitaire du FIGARO PAPREC
Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Recontre avec les marins, visites de bateaux, jeux, animations, concerts.
13/05: Dès 14h30 parade d’arrivée des bateaux.
17/05: départ du défi Paprec .
Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement 57ème édition de La Solitaire du FIGARO PAPREC Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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