57ème Grand Prix de Peinture du Léon Hôtel de Ville Landivisiau

57ème Grand Prix de Peinture du Léon Hôtel de Ville Landivisiau samedi 8 novembre 2025.

57ème Grand Prix de Peinture du Léon

Hôtel de Ville 19 rue Georges Clemenceau Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-11-08

Plus d’une centaine d’artistes, amateurs ou professionnels.

Toutes les techniques représentées acrylique, huile sur toile, pastel, aquarelle, gravure, collages …

Ouvert également à la photographie.

Dans la salle du Conseil Municipal Sylvie RAMBUR LEMAÎTRE, lauréate du Grand Prix 2024.

Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 ; samedi 9h à 12h et 14h à 18h ; dimanche 14h à 18h.

Visites de groupes sur réservation. .

Hôtel de Ville 19 rue Georges Clemenceau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 57ème Grand Prix de Peinture du Léon Landivisiau a été mis à jour le 2025-10-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX