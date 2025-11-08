57ème Grand Prix de Peinture du Léon Hôtel de Ville Landivisiau
57ème Grand Prix de Peinture du Léon Hôtel de Ville Landivisiau samedi 8 novembre 2025.
57ème Grand Prix de Peinture du Léon
Hôtel de Ville 19 rue Georges Clemenceau Landivisiau Finistère
2025-11-08
2025-12-14
2025-11-08
Plus d’une centaine d’artistes, amateurs ou professionnels.
Toutes les techniques représentées acrylique, huile sur toile, pastel, aquarelle, gravure, collages …
Ouvert également à la photographie.
Dans la salle du Conseil Municipal Sylvie RAMBUR LEMAÎTRE, lauréate du Grand Prix 2024.
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 ; samedi 9h à 12h et 14h à 18h ; dimanche 14h à 18h.
Visites de groupes sur réservation. .
Hôtel de Ville 19 rue Georges Clemenceau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63
