58e bourse aux monnaies, timbres, cartes postales et vide-greniers Salle des Fêtes St Just en Chevalet Saint-Just-en-Chevalet

Saint-Just-en-Chevalet

58e bourse aux monnaies, timbres, cartes postales et vide-greniers

Salle des Fêtes St Just en Chevalet Chemin Croix de Mission Saint-Just-en-Chevalet Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 08:30:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

La 58e bourse aux monnaies, timbres et cartes postales est la plus ancienne bourse de France et voit converger les plus grands numismates français sur le 4ème week-end de juillet chaque année. La bourse a lieu salle des sports de Saint Just en Chevalet

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Salle des Fêtes St Just en Chevalet Chemin Croix de Mission Saint-Just-en-Chevalet 42430 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 00 49 03

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English :

The 58th bourse aux monnaies, timbres et cartes postales is the oldest bourse in France and sees the greatest French numismatists converge on the 4th weekend in July every year. The bourse takes place in the Saint Just en Chevalet sports hall

L’événement 58e bourse aux monnaies, timbres, cartes postales et vide-greniers Saint-Just-en-Chevalet a été mis à jour le 2026-04-14 par Roannais Tourisme