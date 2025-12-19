58ème Concours National des Meilleures Rillettes Salle des fêtes Mamers

58ème Concours National des Meilleures Rillettes

Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Les meilleures rillettes du coin se bataillent pour la médaille d’or !

La Confrérie Des Chevaliers Des Rillettes Sarthoises organise le 58ème CONCOURS National Des Meilleures Rillettes pur porc et son 13ème Concours National de Rillettes Créatives.

Artisans charcutiers, bouchers charcutiers, salaisonniers sont invités à présenter leurs meilleures recettes.

Pour les curieux, le public est convié à venir découvrir le déroulement du concours !

Règlement disponible sur ce site et auprès de l’Office de Tourisme. .

Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The best rillettes in the area are fighting for the gold medal!

L’événement 58ème Concours National des Meilleures Rillettes Mamers a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Maine Saosnois