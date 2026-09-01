59 ème festival Béarnais Siros
samedi 26 septembre 2026 · Siros
Informations pratiques
Siros
59 ème festival Béarnais
Place de l’Eglise Siros Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le festival de Siros fait vivre la langue et les traditions du Béarn, au travers de chants, danses, repas, ateliers…. Depuis 1967 on célèbre la culture Béarnaise autour de nombreuses animations:
– 16h, marché des producteurs
– 17h Olympiades des enfants (jeux béarnais)
– 19h30, chants béarnais interprétés par 8 écoles
– 22h Karao’Cantère
Toute la soirée: buvette, food trucks, garbure et crêpes .
Place de l’Eglise Siros 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 66 05
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English : 59 ème festival Béarnais
L’événement 59 ème festival Béarnais Siros a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Pau