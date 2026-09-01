Informations pratiques

Siros

59 ème festival Béarnais

Place de l’Eglise Siros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le festival de Siros fait vivre la langue et les traditions du Béarn, au travers de chants, danses, repas, ateliers…. Depuis 1967 on célèbre la culture Béarnaise autour de nombreuses animations:

– 16h, marché des producteurs

– 17h Olympiades des enfants (jeux béarnais)

– 19h30, chants béarnais interprétés par 8 écoles

– 22h Karao’Cantère

Toute la soirée: buvette, food trucks, garbure et crêpes .

Place de l’Eglise Siros 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 66 05

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English : 59 ème festival Béarnais

L’événement 59 ème festival Béarnais Siros a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Pau