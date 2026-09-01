Informations pratiques

Siros

59 ème festival Béarnais

Place de l’Eglise Siros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le festival de Siros fait vivre la langue et les traditions du Béarn, au travers de chants, danses, repas, ateliers…. Depuis 1967 on célèbre la culture Béarnaise autour de nombreuses animations:

– 10h30, messe en béarnais

– 11h30 apéritif offert par la mairie

– 12h30, repas (sur réservation 06 89 89 81 02 ou 06 31 13 03 23, salade béarnaise, filet mignon de porc sauce forestière, fromage, forêt noire, vin et café.)

– 15h festival traditionnel: Evada , le Faget d’Oloron , théâtre avec la troupe de Lembeye .

Place de l’Eglise Siros 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 66 05

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English : 59 ème festival Béarnais

L’événement 59 ème festival Béarnais Siros a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Pau