Nuit Blanche au 59 Rivoli – 59 Rivoli Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation Performance

Le collectif du 59 Rivoli vous invite à vivre une expérience immersive où vous explorerez la diversité artistique de ce lieu emblématique. La programmation mise sur la collaboration, transformant les ateliers individuels en un espace décloisonné où les pratiques fusionnent sous vos yeux. Les artistes créent pour vous un parcours sensoriel interactif où peinture, sculpture, performance, installation, musique et arts numériques dialoguent pour une immersion totale. Dans cette scénographie évolutive, les murs du 59 s’ouvrent symboliquement, abolissant toutes frontières. Vous déambulerez dans cet espace en métamorphose, vous approprierez les œuvres et interagirez directement avec les créateurs. Ce projet, fidèle à l’esprit du lieu, affirme la nécessité d’espaces de création ouverts dans une ville en mutation.

Rejoignez cette Nuit Blanche qui redéfinit les frontières entre public et artistes, célébrant une création partagée où l’art devient un langage commun en perpétuelle réinvention.

Îlot d’originalité, véritable fabrique des possibles et d’expérimentations infinies, le 59 Rivoli est un pôle artistique autour duquel gravitent expressions singulières et créativités variées, animé par plus de 30 artistes en résidence.

En partenariat avec Anivin.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-07T01:00:00+02:00

fin : 2025-06-07T03:00:00+02:00

59 Rivoli 59 rue de Rivoli 75001 Paris

Métro -> 7 : Pont Neuf (Paris) (195m)

Bus -> 212758676970727485 : Pont Neuf (Paris) (195m)

Vélib -> Lavandieres Sainte Opportune – Rivoli (70.14m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://59rivoli.org/

Une nuit d’art sans frontière, collaborative et participative.