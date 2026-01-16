59e Moto-Cross International de Sommières Circuit de la Tourille Villevieille

59e Moto-Cross International de Sommières

Circuit de la Tourille 5 Mas du Moulin à vent Villevieille Gard

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 08:30:00

fin : 2026-02-22 17:30:00

Date(s) :

2026-02-22

Épreuves du championnat du monde de motocross avec de nombreux pilotes professionnels étrangers et français.

Circuit de la Tourille 5 Mas du Moulin à vent Villevieille 30250 Gard Occitanie +33 7 89 94 29 24 mc.sommierois@orange.fr

English :

World motocross championship events with numerous foreign and French professional riders.

