59e Moto-Cross International de Sommières Circuit de la Tourille Villevieille
Circuit de la Tourille 5 Mas du Moulin à vent Villevieille Gard
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date :
Début : 2026-02-22 08:30:00
fin : 2026-02-22 17:30:00
Date(s) :
2026-02-22
Épreuves du championnat du monde de motocross avec de nombreux pilotes professionnels étrangers et français.
Circuit de la Tourille 5 Mas du Moulin à vent Villevieille 30250 Gard Occitanie +33 7 89 94 29 24 mc.sommierois@orange.fr
English :
World motocross championship events with numerous foreign and French professional riders.
