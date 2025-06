59ÈME MIRONDELA DELS ARTS Pézenas 6 juillet 2025 07:00

Hérault

59ÈME MIRONDELA DELS ARTS
Pézenas Hérault

Début : 2025-07-06

fin : 2025-08-07

2025-07-06

La Mirondela Dels Arts propose trois spectacles au Théâtre de verdure de Pézenas, entre le 6 juillet et le 7 août 2025.

La Mirondela Dels Arts de Pézenas présente pour l’année 2025, un programme de trois spectacles au Théâtre de verdure de Pézenas :

– Le 6 juillet à 21h30 un concert des LITTLES qui reprennent avec talent les principaux succès des BEATLES

– Le 24 Juillet à 21h30 une comédie de Jean-Luc Lemoine intitulée TEMOIN DE MARIAGE

– Le 7 Août à 21h30 AMOUR GLOIRE et SECRETS, une comédie d’Erwin Zirmi, avec entre autres Andréa FERREOL et Alexandra VANDERNOOT

De plus pendant les mois de juin, juillet et août, 6 artistes (peintres ou sculpteurs) exposeront leurs œuvres à la GALERIE EPHEMERE de Pézenas, rue Jean-Jacques Rousseau.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le catalogue complet sur le site www.mirondela.com .

Avenue de Plaisance

Pézenas 34120 Hérault Occitanie

English :

La Mirondela Dels Arts offers three shows at the Théâtre de verdure in Pézenas, between July 6 and August 7, 2025.

German :

Die Mirondela Dels Arts bietet zwischen dem 6. Juli und dem 7. August 2025 drei Aufführungen im Théâtre de Verdure in Pézenas an.

Italiano :

La Mirondela Dels Arts propone tre spettacoli al Théâtre de verdure di Pézenas tra il 6 luglio e il 7 agosto 2025.

Espanol :

La Mirondela Dels Arts presenta tres espectáculos en el Théâtre de verdure de Pézenas entre el 6 de julio y el 7 de agosto de 2025.

