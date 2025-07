59ÈME RALLYE RÉGIONAL LE MANS Bonnétable

59ÈME RALLYE RÉGIONAL LE MANS Bonnétable samedi 12 juillet 2025.

Complexe sportif Bonnétable Sarthe

Début : 2025-07-12 17:00:00

fin : 2025-07-12 20:00:00

2025-07-12 2025-07-13

Un rallye voiture en Maine Saosnois à ne pas manquer !

Le 59ème Rallye Régional Le Mans est doublé du 14ème Rallye Régional Le Mans pour Véhicules Historiques de Compétition (VHC) et du 12ème Rallye Régional Le Mans pour Véhicules Historiques de Régularité Sportive (VHRS)

Vérifications et reconnaissances le 12 juillet de 17h à 20h.

Le dimanche 13 juillet 1 spéciale et 3 passages entre Bonnétable, Courcival, Jauzé et Saint Cosme-en-Vairais.

Remise des prix sur le podium face à la salle Mélusine

Plus d’infos sur www.ecurielemans.org .

Complexe sportif Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 68 57 82 ecurielemans72@gmail.com

English :

A car rally in Maine Saosnois not to be missed!

German :

Eine Auto-Rallye in Maine Saosnois, die Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Un raduno di auto nella regione del Maine Saosnois da non perdere!

Espanol :

Un rally automovilístico en la región de Maine Saosnois que no se puede perder

