59ème Spectacle Pyromélodique Rogny-les-Sept-Écluses
samedi 31 juillet 2027 · Rogny-les-Sept-Écluses
Informations pratiques
Rogny-les-Sept-Écluses
59ème Spectacle Pyromélodique
Site des Sept-Ecluses Rogny-les-Sept-Écluses Yonne
Tarif : 17 – 17 – 50 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-31 18:00:00
fin : 2027-07-31 23:59:00
Date(s) :
2027-07-31
Ce spectacle hors norme, mis en œuvre par l’artificier Ruggieri, attire chaque année, dans le petit village de Rogny-les-Sept-Écluses, depuis plus de 50 ans entre 15 000 et 20 000 spectateurs venus chercher le rêve, l’émotion, l’instant magique devant le monument historique des Sept anciennes Écluses, au bord du canal de Briare dans la nuit étoilée du ciel de Rogny-les-Sept-Écluses. .
Site des Sept-Ecluses Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 55 94 54
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English : 59ème Spectacle Pyromélodique
L’événement 59ème Spectacle Pyromélodique Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-09-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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