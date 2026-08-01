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AGENDA · La Chapelle-Aubareil

59ème tour du Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine La Chapelle-Aubareil

mercredi 19 août 2026 · La Chapelle-Aubareil

59ème tour du Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine La Chapelle-Aubareil

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Dans le bourg du village
Ville
24290 La Chapelle-Aubareil
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

La Chapelle-Aubareil

59ème tour du Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine

Dans le bourg du village La Chapelle-Aubareil Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 12:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

12h passage de la caravane. 13h30 passage des premiers cyclistes. Gratuit
12h passage de la caravane
13h30 passage des premiers cyclistes.

Venez nombreux encourager nos coureurs   .

Dans le bourg du village La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 72 11 

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English : 59ème tour du Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine

12:00 p.m.: The caravan passes through. 1:30 p.m.: The first cyclists pass through. Free

L’événement 59ème tour du Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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