59ème tour du Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine La Chapelle-Aubareil
mercredi 19 août 2026 · La Chapelle-Aubareil
Informations pratiques
La Chapelle-Aubareil
59ème tour du Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine
Dans le bourg du village La Chapelle-Aubareil Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 12:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
12h passage de la caravane. 13h30 passage des premiers cyclistes. Gratuit
12h passage de la caravane
13h30 passage des premiers cyclistes.
Venez nombreux encourager nos coureurs .
Dans le bourg du village La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 72 11
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English : 59ème tour du Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine
12:00 p.m.: The caravan passes through. 1:30 p.m.: The first cyclists pass through. Free
L’événement 59ème tour du Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère