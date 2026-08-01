Informations pratiques

La Chapelle-Aubareil

59ème tour du Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine

Dans le bourg du village La Chapelle-Aubareil Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 12:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

12h passage de la caravane. 13h30 passage des premiers cyclistes. Gratuit

12h passage de la caravane

13h30 passage des premiers cyclistes.

Venez nombreux encourager nos coureurs .

Dans le bourg du village La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 72 11

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English : 59ème tour du Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine

12:00 p.m.: The caravan passes through. 1:30 p.m.: The first cyclists pass through. Free

L’événement 59ème tour du Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère