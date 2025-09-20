5e challenge Dalc’h mad (godiboule) Douarnenez
5e challenge Dalc'h mad (godiboule) Douarnenez samedi 20 septembre 2025.
Quai François Bonizec Douarnenez Finistère
Début : 2025-09-20 14:00:00
2025-09-20
Compétition amicale où s’affrontent sur l’eau, à la godille, et sur terre, à la pétanque, des doublettes tirées à partir de la liste des inscrits. Les concurrents doivent effectuer un parcours chronométré autour du ponton E au cours duquel chaque membre de l’équipe doit godiller. Le tournoi de pétanque a lieu simultanément sur le terre-plein face au quai François Bonizec.
De 14h à 18 h terre-plein en face du quai François Bonizec et port de plaisance (ponton E)
A 18h30 Maison du Nautisme .
Quai François Bonizec Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
