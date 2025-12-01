Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

5e corrida de Noël Cléguérec

5e corrida de Noël Cléguérec samedi 20 décembre 2025.

5e corrida de Noël

Place Pobeguin Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:45:00
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Programme
– À 16h45, 3e tournoi de biathlon laser
– À 18h, 5e corrida pédestre (7,7 km)
– À 19h30, feu d’artifice.
Marché de Noël sur place.
Jouez le jeu… venez déguisés !
Réservation sur klikego.com   .

Place Pobeguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 00 15 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 5e corrida de Noël Cléguérec a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté