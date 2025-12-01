5e corrida de Noël Cléguérec
5e corrida de Noël Cléguérec samedi 20 décembre 2025.
5e corrida de Noël
Place Pobeguin Cléguérec Morbihan
Début : 2025-12-20 16:45:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Programme
– À 16h45, 3e tournoi de biathlon laser
– À 18h, 5e corrida pédestre (7,7 km)
– À 19h30, feu d’artifice.
Marché de Noël sur place.
Jouez le jeu… venez déguisés !
Réservation sur klikego.com .
Place Pobeguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 00 15
