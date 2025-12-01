5e corrida de Noël

Place Pobeguin Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:45:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Programme

– À 16h45, 3e tournoi de biathlon laser

– À 18h, 5e corrida pédestre (7,7 km)

– À 19h30, feu d’artifice.

Marché de Noël sur place.

Jouez le jeu… venez déguisés !

Réservation sur klikego.com .

Place Pobeguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 00 15

L’événement 5e corrida de Noël Cléguérec a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté