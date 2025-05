5e Édition de la Fête de la Nature à l’orée du bois de Colombelles – Colombelles, 17 mai 2025 10:00, Colombelles.

Calvados

5e Édition de la Fête de la Nature à l’orée du bois de Colombelles Rue Jules Guesde Colombelles Calvados

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

5e Édition de la Fête de la Nature à l’orée du bois de Colombelles

Samedi [date à compléter] Activités gratuites pour toute la famille

Plongez dans la nature lors d’une journée festive et participative autour de la biodiversité, de la créativité et du bien-être.

Animations nature et ateliers créatifs

Vente de plantules

Grimpe encadrée dans les arbres du bois de Colombelles

Ateliers pour petits et grands

Création de papillons en papier, attrape-rêves, cyanotypes, badges, petits jardins, mangeoires, peinture végétale

Fabrication de cabanes et balade contée

Cartes à collectionner Les super-pouvoirs de la Nature

Lecture Nature, maquillage enfants

Jeux Nature jeu de piste, Basket-tri, cherche et trouve

Atelier land’art (10h30–12h) avec Les Pieds sur Terre sur inscription

Sensibilisation et écologie

Stands et ateliers sur la biodiversité

Distribution gratuite de compost

Activités sportives & bien-être

Cours de sophro-yoga

Trail enfants et parents un parcours d’obstacles à relever en duo –

[Inscrivez-vous dès maintenant]

Course nature de 8 km, ouverte à tous –

[Inscrivez-vous dès maintenant]

Soft archery, handball, trottinettes à disposition

Grimpe dans les arbres en accès libre

Expositions

4 expositions à découvrir sur place

Restauration

Restauration disponible sur site

Toutes les activités sont gratuites, certaines nécessitent une réservation.

Toutes les activités sont gratuites, certaines nécessitent une réservation.

Rue Jules Guesde

Colombelles 14460 Calvados Normandie

English : 5e Édition de la Fête de la Nature à l’orée du bois de Colombelles

5th Fête de la Nature at the edge of Colombelles wood

Saturday [date to be completed] ? Free activities for the whole family

Immerse yourself in nature during a festive, participatory day focusing on biodiversity, creativity and well-being.

Nature activities and creative workshops

Sale of seedlings

Supervised tree-climbing in Colombelles woods

Workshops for young and old:

Creation of paper butterflies, dream-catchers, cyanotypes, badges, small gardens, feeders, plant paint, etc

Tree house building and storytelling

Trading cards: Nature’s superpowers

Nature reading, children’s make-up

Nature games: treasure hunt, basket-sorting, search and find

Land?art workshop (10:30am?12pm) with Les Pieds sur Terre ? on registration

Awareness and ecology

Stands and workshops on biodiversity

Free compost distribution

Sports & well-being activities

Sophro-yoga classes

Kids and parents trail: an obstacle course for two?

[Register now]

8 km nature race, open to all ?

[Register now]

Soft archery, handball, scooters available

Free access to tree climbing

Exhibitions

4 exhibitions to discover on site

Catering

Catering available on site

All activities are free of charge, but some require a reservation.

All activities are free of charge, but some require a reservation.

German : 5e Édition de la Fête de la Nature à l’orée du bois de Colombelles

5. Ausgabe des Naturfestes am Waldrand von Colombelles

Samstag [Datum zu ergänzen] ? Kostenlose Aktivitäten für die ganze Familie

Tauchen Sie bei einem festlichen und partizipativen Tag rund um die Themen Biodiversität, Kreativität und Wohlbefinden in die Natur ein.

Naturanimationen und kreative Workshops

Verkauf von Setzlingen

Betreutes Klettern in den Bäumen des Bois de Colombelles

Workshops für Groß und Klein

Herstellung von Papierschmetterlingen, Traumfängern, Cyanotypien, Ansteckern, kleinen Gärten, Futterhäuschen, Pflanzenmalerei

Herstellung von Hütten und Märchenwanderung

Karten zum Sammeln Die Superkräfte der Natur

Lesung Natur, Kinderschminken

Natur-Spiele: Schnitzeljagd, Basketball-Sortieren, Suchen und Finden

Land?Art-Workshop (10:30?12 Uhr) mit Les Pieds sur Terre ? auf Anmeldung

Sensibilisierung und Ökologie

Stände und Workshops zum Thema Biodiversität

Kostenlose Verteilung von Kompost

Sportliche Aktivitäten & Wellness

Kurs für Sophro-Yoga

Trail für Kinder und Eltern: ein Hindernisparcours, den man zu zweit bewältigen muss?

[Melden Sie sich jetzt an]

8 km Naturlauf, offen für alle ?

[Melden Sie sich jetzt an]

Soft Bogenschießen, Handball, Roller zur Verfügung?

Klettern in den Bäumen zur freien Verfügung

Ausstellungen

4 Ausstellungen, die Sie vor Ort entdecken können

Verpflegung

Verpflegung vor Ort erhältlich

Alle Aktivitäten sind kostenlos, für einige ist eine Reservierung erforderlich.

Alle Aktivitäten sind kostenlos, für einige ist eine Reservierung erforderlich.

Italiano :

5a Festa della Natura ai margini del Bosco delle Colombelles

Sabato [data da definire] ? Attività gratuite per tutta la famiglia

Immergetevi nella natura durante una giornata di festa e partecipazione incentrata sulla biodiversità, la creatività e il benessere.

Attività nella natura e laboratori creativi

Vendita di piantine

Arrampicata controllata sugli alberi del Bosco delle Colombelles

Laboratori per grandi e piccini:

Creazione di farfalle di carta, acchiappasogni, cianotipi, distintivi, piccoli giardini, mangiatoie per uccelli, pittura per piante, ecc

Creazione di case sugli alberi e passeggiate narrative

Raccolta di carte: I superpoteri della natura

Lettura della natura, pittura del viso per bambini

Giochi con la natura: caccia al tesoro, selezione di cesti, ricerca e ritrovamento

Laboratorio di Land Art (10.30-12.00) con Les Pieds sur Terre? È necessaria l’iscrizione

Sensibilizzazione ed ecologia

Stand e laboratori sulla biodiversità

Distribuzione gratuita di compost

Attività sportive e di benessere

Corsi di Sophro-yoga

Percorso per bambini e genitori: una corsa a ostacoli per due?

[Registrati ora]

Corsa naturalistica di 8 km, aperta a tutti?

[Registrati ora]

Tiro con l’arco morbido, pallamano, monopattini a disposizione

Accesso gratuito all’arrampicata sugli alberi

Mostre

4 mostre da scoprire in loco

Ristorazione

Ristorazione disponibile in loco

Tutte le attività sono gratuite, ma alcune richiedono la prenotazione.

Tutte le attività sono gratuite, ma alcune richiedono la prenotazione.

Espanol :

5ª Fiesta de la Naturaleza al borde del bosque de Colombelles

Sábado [fecha por concretar Actividades gratuitas para toda la familia

Sumérjase en la naturaleza durante una jornada festiva y participativa centrada en la biodiversidad, la creatividad y el bienestar.

Actividades en la naturaleza y talleres creativos

Venta de plantones

Escalada supervisada en los árboles del bosque de Colombelles

Talleres para pequeños y mayores:

Creación de mariposas de papel, atrapasueños, cianotipos, chapas, pequeños jardines, comederos de pájaros, pintura para plantas, etc

Construcción de casas en los árboles y paseos cuentacuentos

Coleccionar tarjetas: Los superpoderes de la naturaleza

Lectura en la naturaleza, pintura de caras para niños

Juegos en la naturaleza: búsqueda del tesoro, clasificación de cestas, buscar y encontrar

Taller de land art (10.30-12.00 h) con Les Pieds sur Terre ? inscripción previa

Sensibilización y ecología

Stands y talleres sobre biodiversidad

Distribución gratuita de compost

Actividades deportivas y de bienestar

Clases de sofro-yoga

Trail para niños y padres: ¿una carrera de obstáculos para dos?

[Inscríbase ahora]

Carrera por la naturaleza de 8 km, abierta a todos ?

[Inscríbase]

Tiro con arco suave, balonmano, patinetes disponibles

Acceso gratuito a la escalada de árboles

Exposiciones

4 exposiciones para descubrir in situ

Catering

Catering disponible in situ

Todas las actividades son gratuitas, pero algunas requieren reserva.

Todas las actividades son gratuitas, pero algunas requieren reserva.

