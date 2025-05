5è édition de la Fête de la nature – Parc de la Métairie Plougasnou, 24 mai 2025 14:00, Plougasnou.

Finistère

5è édition de la Fête de la nature Parc de la Métairie 2 Rue du Général de Gaulle Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 17:30:00

Date(s) :

2025-05-24

De nouveau cette année venez fêter la Nature à Plougasnou, au Parc de la Métairie ! Le thème retenu est le jardinage au naturel avec des animations gratuites pour petits et grands; sans réservation.

Au programme

– je crée mon jardin au naturel avec la malle jardin (en continu toute l’après-midi)

– cueillette et cuisine de plantes sauvages

– à la rencontre des hirondelles et des martinets

– les oiseaux du refuge LPO de la Métairie

– j’apprends à faire des lasagnes (permaculture) pour mon potager

Toute l’après-midi également, des bénévoles et salariés de Bretagne Vivante, Au Fil du Queffleuth et de la Penzé, LPO Bretagne, le maître composteur Morlaix Communauté, les étudiants en BTS GPN de Suscinio seront autour de leurs stands pour échanger avec vous sur la biodiversité au jardin, le compostage et lombricompostage, les jardins Regain, les refuges LPO etc… Nous vous attendons nombreux pour, ensemble, apprendre à jardiner autrement…

Animations gratuites. .

Parc de la Métairie 2 Rue du Général de Gaulle

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 35 46

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 5è édition de la Fête de la nature Plougasnou a été mis à jour le 2025-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX