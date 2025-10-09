5e édition de Rire en Vosges Sainte-Marguerite

5e édition de Rire en Vosges Sainte-Marguerite jeudi 9 octobre 2025.

5e édition de Rire en Vosges

Salle des Fêtes de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-09 20:01:00

fin : 2025-10-11 23:01:00

2025-10-09

3 soirées dont 1 le jeudi » entrée libre avec sortie au chapeau »

Vendredi et samedi un pass vous est proposé pour 6h de rire ! Ou alors vous pouvez choisir 1 seule des ces 2 soirées.

Animations au cœur du village du Rire.

Petite restauration avec bar extérieur dès 18h.Tout public

Salle des Fêtes de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite 88100 Vosges Grand Est +33 6 81 33 45 23

English :

3 evenings including 1 on Thursday « free entry with hat-trick »

On Friday and Saturday, we offer you a pass for 6 hours of laughter! Or you can choose just 1 of these 2 evenings.

Entertainment in the heart of the Village du Rire.

Light refreshments with outdoor bar from 6pm.

German :

3 Abende, davon 1 am Donnerstag » freier Eintritt mit Hutausgabe »

Am Freitag und Samstag wird Ihnen ein Pass für 6 Stunden Lachen angeboten! Oder Sie können nur einen der beiden Abende wählen.

Animationen im Herzen des Lachdorfes.

Kleine Speisen und Getränke mit Bar im Freien ab 18 Uhr.

Italiano :

3 serate, di cui 1 il giovedì « ingresso libero con tripletta »

Il venerdì e il sabato avrete un pass per 6 ore di risate! Oppure potete scegliere una sola di queste due serate.

Intrattenimento nel cuore del Village du Rire.

Snack bar con bar esterno dalle 18.00.

Espanol :

3 veladas, de las cuales 1 el jueves « entrada libre con triplete »

El viernes y el sábado, ¡un pase para 6 horas de risas! O puede elegir sólo 1 de estas 2 veladas.

Entretenimiento en el corazón del Village du Rire.

Cafetería con bar exterior a partir de las 18 h.

