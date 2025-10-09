5e édition de Rire en Vosges Sainte-Marguerite
5e édition de Rire en Vosges Sainte-Marguerite jeudi 9 octobre 2025.
5e édition de Rire en Vosges
Salle des Fêtes de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite Vosges
Début : Vendredi 2025-10-09 20:01:00
fin : 2025-10-11 23:01:00
2025-10-09
3 soirées dont 1 le jeudi » entrée libre avec sortie au chapeau »
Vendredi et samedi un pass vous est proposé pour 6h de rire ! Ou alors vous pouvez choisir 1 seule des ces 2 soirées.
Animations au cœur du village du Rire.
Petite restauration avec bar extérieur dès 18h.Tout public
Salle des Fêtes de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite 88100 Vosges Grand Est +33 6 81 33 45 23
English :
3 evenings including 1 on Thursday « free entry with hat-trick »
On Friday and Saturday, we offer you a pass for 6 hours of laughter! Or you can choose just 1 of these 2 evenings.
Entertainment in the heart of the Village du Rire.
Light refreshments with outdoor bar from 6pm.
German :
3 Abende, davon 1 am Donnerstag » freier Eintritt mit Hutausgabe »
Am Freitag und Samstag wird Ihnen ein Pass für 6 Stunden Lachen angeboten! Oder Sie können nur einen der beiden Abende wählen.
Animationen im Herzen des Lachdorfes.
Kleine Speisen und Getränke mit Bar im Freien ab 18 Uhr.
Italiano :
3 serate, di cui 1 il giovedì « ingresso libero con tripletta »
Il venerdì e il sabato avrete un pass per 6 ore di risate! Oppure potete scegliere una sola di queste due serate.
Intrattenimento nel cuore del Village du Rire.
Snack bar con bar esterno dalle 18.00.
Espanol :
3 veladas, de las cuales 1 el jueves « entrada libre con triplete »
El viernes y el sábado, ¡un pase para 6 horas de risas! O puede elegir sólo 1 de estas 2 veladas.
Entretenimiento en el corazón del Village du Rire.
Cafetería con bar exterior a partir de las 18 h.
